مفوضون بالاتحاد الاوروبي يعربون عن قلقهم بشأن الجوانب التمييزية لقانون خفض التضخم

كتب المفوضون في الاتحاد الاوروبي، فالديس دومبروفسكيس، وفرانس تيمرمانس، ومارجريته فيستاجر، في مقال افتتاحي بصحيفة "فاينانشال تايمز"، إن رد فعل "الشيء بالشيء" بالنسبة لقانون المناخ الأمريكي، من شأنه أن يتسبب في إلحاق ضرر ذاتي اقتصادي كبير بالاتحاد الأوروبي.



وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس، بأن المفوضين أعربوا عن قلقهم بشأن "الجوانب التمييزية" لقانون خفض التضخم المعني بالحد من التغير المناخي، مع ملاحظة أن القانون "يحث على (إعادة) نقل الصناعة إلى الولايات المتحدة، مما يحتمل أن يضع القاعدة الصناعية للاتحاد الأوروبي الخاصة بالتقنيات النظيفة، في وضع غير موات".



ويقول المفوضون إنهم يحتاجون إلى "تقدم حقيقي" في المحادثات مع الولايات المتحدة من أجل التخلص من هذه المخاطر.



ودعوا إلى اتخاذ إجراءات مشتركة من خلال خطة الاتحاد الأوروبي الصناعية للاتفاق الأخضر، والتي تسلط الضوء على مئات المليارات من اليورو المخصصة لتحديث القاعدة الصناعية والبنية التحتية.