الصليب الأحمر يعرب عن قلقه البالغ إزاء أحداث جنين بفلسطين

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها البالغ إزاء الأحداث التي وقعت، صباح اليوم، في جنين بفلسطين، والتي أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.

وقال مدير بعثة اللجنة بالضفة الغربية أرنو ميفر -في بيان صدر في جنيف اليوم الخميس- إن عدد المدنيين الجرحى والقتلى نتيجة تصاعد العنف في أجزاء من الضفة الغربية قد زاد بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف ميفر أن اللجنة تذكر جميع الجهات بالتزاماتها باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لاحترام المدنيين والممتلكات والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان على قيد الحياة، ودعتها إلى ضمان حماية الطواقم والوحدات والمرافق الطبية في جميع الظروف لضمان الرعاية المستمرة للمجتمعات المتضررة.