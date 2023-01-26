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نادر السيد: رحيل فيريرا قرار غير موفق

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 26 يناير 2023 - 11:09 ص | آخر تحديث: الخميس 26 يناير 2023 - 11:09 ص

يرى نادر السيد، حارس مرمى منتخب مصر السابق، أن قرار رحيل البرتغالي فيريرا عن تدريب فريق الزمالك قرار غير موفق من جانب مجلس الإدارة.

وقال نادر السيد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «تن»: «كنت أتمنى استمرار فيريرا مع الزمالك بعد النجاحات التي حققها في الموسم الماضي مع القلعة البيضاء والفوز ببطولة الدوري الممتاز وكأس مصر».

وأتم: «من وجهة نظري أن رحيل محمود علاء عن الزمالك خطأ كبير ومحمد عواد يتحمل مسؤولية هدف غزل المحلة الأول».

مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك أعلن رحيل المدرب البرتغالي في أعقاب الهزيمة التي تلقاها النادي أمام غزل المحلة يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.


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