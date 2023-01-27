مجلس الدوما: روسيا ستنتصر حتى لو تم إرسال جميع أسلحة العالم إلى أوكرانيا

أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، أن بلاده ستنتصر حتى لو تم إرسال جميع أسلحة العالم إلى أوكرانيا.

وقال سلوتسكي ـــ في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أوردتها وكالة أنباء نوفوستي الروسية ـــ :"سنكسب المعركة الأخيرة بغض النظر عن الأسلحة، التي سيتم توريدها إلى أوكرانيا".

وأضاف: "فقط أولئك الذين فقدوا عقولهم يمكنهم تخزين الأسلحة في محطات الطاقة النووية، ولا أستبعد أن يقوم الجنود الأوكرانيون الذين فقدوا عقولهم بتنفيذ تفجيرات في تلك المحطات من أجل اتهام روسيا"، مشيرا إلى أن محاولات الغرب الجماعية تزويد أوكرانيا بالسلاح هي لعب بالنار.

وتابع: "حتى لو كانت كل أسلحة العالم مركزة في أوكرانيا، سنكون قادرين على إيجاد طرق لتحقيق النصر".