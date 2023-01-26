ألمانيا: توقعات بتراجع إنتاج السيارات عالميا بنسبة 20% حتى 2026

قال الاتحاد الألماني لصناعة السيارات "في دي آيه" إن أزمة أشباه الموصلات الحالية ستؤدي إلى تراجع الإنتاج العالمي من السيارات، بحوالي 18 مليون سيارة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، أي بنسبة 20%، ما لم يتم اتخاذ إجراءات مناسبة لمواجهة الأزمة.

وأوضح الاتحاد، في بيان، أن طلب صناعة السيارات على أشباه الموصلات سيتضاعف بثلاثة أمثال حتى عام 2030، مستشهدا بدراسة قام بها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الاتحاد قوله اليوم الخميس إن صناعة السيارات ستصبح ثالث أكبر مشترٍ لأشباه الموصلات بحلول عام 2030، بعد قطاعي صناعة الهواتف النقالة، وشركات تخزين البيانات.

وأضاف أن حوالي 60% من طلب الصناعة على الرقائق الالكترونية خلال هذا العقد، سيكون على أشباه الموصلات الأكبر حجما، رغم أن المنتجين يستثمرون حاليا بشكل رئيسي في أشباه الموصلات الأصغر حجما.

ودعا الاتحاد الألماني لصناعة السيارات الاتحاد الأوروبي إلى الاستثمار في إنتاج رقائق الكترونية لصناعة السياراتـ وبحجم أكبر، لتقليل الاعتماد على الموردين من آسيا.