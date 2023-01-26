الادعاء الألماني: لا دوافع إرهابية وراء حادث طعن وقع في قطار بشمال البلاد

قال الإدعاء الألماني، اليوم الخميس، إنه لا يوجد ما يشير إلى وجود دافع إرهابي وراء حادث الطعن بالسكين، الذي وقع على متن قطار ركاب، كان متجها إلى مدينة هامبورج أمس، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة العديد من الركاب الآخرين.

وقال متحدث باسم مكتب مدعي العموم المحلي - حسبما أورد موقع دويتش فيلله الإخباري الألماني اليوم - إن التحقيق في حادث الاعتداء والبحث في تاريخ المشتبه به مستمرا؛ من أجل الوقوف على الأسباب التي دفعت به إلى ارتكاب الحادث وتداعياته.

وألقي القبض على المشتبه به، الذي يبلغ من العمر 33 عامًا، ويُدعى إبراهيم -من أصول فلسطينية- على خلفية حادث طعن الذي وقع على متن القطار الذي كان في طريقه بين مدينتي هامبورج وكيل بشمال ألمانيا.

جدير بالذكر أن شخصين لقي مصرعهما واُصيب خمسة آخرون على الأقل بعد أن هاجم مُشتبه به، يحمل سكينًا، قطار ركاب متجه إلى مدينة هامبورج بشمال البلاد.