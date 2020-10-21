كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 30 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تسجيل 35 ألفا و96 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19، اليوم الخميس، بعد أن ظلت دون حاجز الـ 20 ألفا خلال الأيام الأربعة السابقة، بسبب قلة الاختبارات خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الحالات الجديدة ، بما في ذلك 34 حالة من الخارج ، رفعت إجمالي عدد الحالات إلى 30 مليونا و75 ألفا و652 حالة.

وسجلت البلاد 26 وفاة إضافية بكوفيد 19، لترتفع الحصيلة إلى 33 ألفا و296 وفاة.

ووصل عدد المرضى من ذوي الحالات الخطيرة إلى 489 حالات، بارتفاع من 482 حالة عن اليوم السابق.