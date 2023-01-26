عبد الحفيظ: فرص الزمالك في الفوز بالدوري؟ المسافة ليست بعيدة

حذر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي لاعبي الفريق، مشددا على ضرورة التركيز في مشوار الفريق ببطولة الدوري، رغم اعتلاء الصدارة بفارق مريح عن المنافس التقليدي، الزمالك، حامل اللقب في الموسمين الماضيين.

أشار عبد الحفيظ خلال استضافته عبر قناة النهار "فقدنا الموسم الماضي 11 نقطة في الدور الأول، بينما خسرنا حتى الآن 8 نقاط، والدور الأول لم ينته، لذا المسافة ليست بعيدة".

كشف مدير الكرة بالأهلي "لقد حذرت اللاعبين عقب الفوز على الزمالك، وأكدت عليهم، بأنه لا يجب أن نقع في الفخ".

وختم سيد عبد الحفيظ تصريحاته في هذا الشأن "هدفنا الأساسي هذا الموسم، هو الفوز ببطولة الدوري، إنها أولوية كبيرة".

ويعتلي الأهلي قمة جدول الدوري برصيد 37 نقطة، خلفه فيوتشر 31 نقطة، بيراميدز 30 نقطة، المقاولون العرب 27 نقطة، والزمالك 26 نقطة.