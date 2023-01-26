سعيد عبده: يجب الاعتراف بالنشر كصناعة بشكل رسمي

توجه سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، بالشكر لوزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، على بداية الدورة الجديدة من معرض الكتاب، بموضوع هام كحماية الملكية الفكرية، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يهم كل ناشر بطبيعة الحال، وأنه بمثابة حديث الساعة بالنسبة إليهم.

أضاف: الواقع بكل مجرياته يؤكد على أن النشر هو صناعة حقيقية، وأن ذلك يتم على كل المستويات، ولكن إلى الآن لايوجد اعتراف رسمي بكون النشر صناعة حقيقية ومعتمدة.

وأشار إلى أنه خلال جائحة كورونا تم تخصيص 100 مليون جنيه لتفادي الآثار السلبية للفيروس، إلا أن ذلك لم يشمل صناعة النشر بشكل ملموس، وأنه فيما يتعلق بالملكية الفكرية على وجه الخصوص، فقد أفادت حمايتها في التوصل إلى لقاح لوباء كورونا وحفظ الملكية الفكرية لمكتشفيه، مشددا على ضرورة أن تتكاتف الحملات الإعلامية للتعريف بأهمية الملكية الفكرية على أوسع نطاق.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "حماية إلابداع فى الجمهورية الجديدة"، فى قاعة المنارة للمؤتمرات الدولية، حيث تنقسم محاور هذا المؤتمر إلى 4 جلسات في يوم واحد، تفصيلها كالتالي:

الجلسة الأولى: «الرؤى الوطنية للملكية الفكرية»

يدير الجلسة أحمد بدير (نائب رئيس اتحاد الناشرين المصريين الأسبق)، وفيها سيتم عرض رؤية الدولة المصرية للعمل على هذه الاستراتيجية من خلال الدكتور هشام عزمي (أمين عام المجلس الأعلى للثقافة)، فسيعرض رؤية وزارة الثقافة وأهم النقاط التي ستقوم الوزارة بالتركيز عليها في هذا الملف.

وأيضًا ستكون منظمة الـ WIPO حاضرة في هذه الجلسة ممثلة في شيرين جريس (كبير مسئولي إدارة البرامج بقطاع حق المؤلف والصناعات الإبداعية في منظمة الـ WIPO)، ومن خلالها ستتحدث عن أهم التحديات التي واجهتها بعض الدول لتطبيق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية بالإضافة إلى رأيها في أهمية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر.

ثم تتحدث جيسكا سانجير (رئيس لجنة الملكية الفكرية في الاتحاد الدولي للناشرين) عن أهم المعايير الخاصة بالحفاظ على حق الناشر وضرورة إدراجها في هذه الاستراتيجية، ودور اتحاد الناشرين الدولي للحفاظ على الملكية الفكرية.

وفي الختام سوف تتحدث دينا حامد (معاون وزير التجارة الداخلية لشئون العلامات التجارية والنماذج الصناعية) عن دور الجهاز في هذه الاستراتيجية، وكيفية تصديه في الأسواق للعلامات التجارية المقلدة على السلع، ودور الجهاز في التصدي لظاهرة التقليد (التزوير).

والجلسة الثانية: «دور الملكية الفكرية في دعم الصناعات الإبداعية»

يدير الجلسة الدكتور أحمد السعيد (الكاتب والمترجم)، وسيتحدث فيها الدكتور ياسر جاد الله (عميد المعهد القومي للملكية الفكرية) وهو أول مؤسسة تعليمية بحثية على مستوى مصر والشرق الأوسط في مجال الملكية الفكرية، عن دور المعهد في الحماية والتعريف بالملكية الفكرية.

ثم يتحدث عبد الرحمن المعيني (ممثل الهيئة الإماراتية للملكية الفكرية) عن دور الهيئة في الحفاظ على الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة وأهم المشاريع التي قامت بالعمل عليها خلال السنوات الماضية.

ثم يتحدث زين عبد الهادي (أستاذ المكتبات والمعلومات والمشرف على مكتبة مدينة الثقافة والعلوم والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة) عن رؤيته لأهمية دعم الصناعات الإبداعية، وحماية المبدعين، وأهم الهموم التي يواجهونها في الفترة الحالية، وما ستحققه هذه الاستراتيجية من حل العديد من المشكلات في الفترة الحالية.