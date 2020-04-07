أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن لجنة الطوارئ المعنية بمتابعة تطور فيروس كورونا، سوف تعقد اجتماعا، غدا الجمعة، في جنيف، هو الـ 14 للجنة؛ لإقرار ما إذا كان الوباء لا يزال يمثل حالة طوارئ دولية أم لا.

وذكرت المنظمة - في بيان صدر من جنيف اليوم - أن الاجتماع جاء بدعوة من مدير عام المنظمة الدكتور تادروس ادهانوم؛ لبحث آخر تطورات انتشار الفيروس، وستصدر اللجنة عقب الاجتماع توصيات مؤقتة تقدمها للمنظمة والدول الأعضاء بها.

وكانت لجنة الطوارئ الخاصة باللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة قد عقدت اجتماعها الأول بشان فيروس كورونا في 22 و 23 يناير 2020 وفى 30 يناير من نفس العام عقب اجتماعها الثاني أبلغت مدير عام منظمة الصحة بان تفشى فيروس كورونا يمثل حالة طوارئ صحية دولية وتواصل اللجنة اجتماعاتها منذ ذلك الوقت كل ثلاثة اشهر لمتابعة التطورات وتقديم التوصيات المحدثة الى المنظمة .