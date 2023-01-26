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يتابع اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، لليوم الثاني على التوالي، أعمال رفع التراكمات ومخلفات البناء والهدم والرتش المتواجدة بمنطقة الميثاق بطول الطريق حتى الدائري وقطاع جاردينيا بشرق مدينة نصر شرق العاصمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بتنظيف منطقة الميثاق.

وأكد الشرشابي، اليوم الخميس، الدفع بمعدات وسيارات الإنقاذ المركزي لتنفيذ عملية رفع التراكمات والمخلفات وتسوية الأرض وتحسين المظهر العام للمنطقة.

وأشار إلى تقليم الأشجار والنخل بجميع أرجاء المنطقة الشمالية، وتحسين المظهر العام بالشوارع والميادين، منوهًا بقص أشجار شارع الأشموني وتفرعاته، وفقًا لخطط الهيئة لتجميل الأشجار والنخيل بشوارع القاهرة.