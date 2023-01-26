فنلندا تسجل أقل عدد من المواليد بعد الارتفاع المفاجئ خلال جائحة كورونا

شهدت فنلندا أقل عدد من المواليد في غضون 150 عاما؛ مما يقلل من الاتجاه الإيجابي الناشئ الذي ساد طوال فترة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19 )، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن يوناس تويفولا كبير الاكتواريين في هيئة الإحصاء الفنلندية قوله إن ارتفاع معدل المواليد خلال عامي 2020 و2021 قطع فترة تراجع طويلة، ولكن تبين أنه كان لفترة "قصيرة" وأعقب ذلك الآن "انخفاض حاد" في معدل المواليد.

وقالت هيئة الإحصاء الفنلندية، مستشهدة بالبيانات الأولية الصادرة

اليوم الخميس، إن عام 2022، شهد ولادة 44933 طفلا، أي أقل بنسبة 4ر9٪ من عام 2021، وأن معدل الخصوبة انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 32ر1.

يشار إلى أنه لا يوجد إجماع حول سبب انخفاض المواليد — أو لماذا زادت فجأة أثناء فترة الجائحة، كما لم يقدم مكتب الإحصاء أي تفسير للانخفاض الذي شهده العام الماضي.