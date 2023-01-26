النواب الأردني يندد بالمجزرة الإسرائيلية في مخيم جنين

ندد مجلس النواب الأردني بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين.

وقالت لجنة فلسطين النيابية -خلال اجتماع عقدته، اليوم الخميس- برئاسة النائب الدكتور فايز بصبوص، إن الاحتلال الصهيوني ارتكب صباح اليوم مجزرة تجاه الشعب الفلسطيني البطل في مخيم جنين.

وأكدت اللجنة موقفها الرافض للتكيف مع هذه الحكومة المتطرفة، داعية الدبلوماسية الأردنية إلى اتخاذ إجراءات صارمة تبعث من خلالها رسالة إلى الكيان الصهيوني بأن الأردن لن يقف مكتوف الأيدي أمام المجازر الصهيونية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

كما أكدت ضرورة الضغط باتجاه الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، قائلة إن حكومات الاحتلال الإسرائيلية كانت دوما لا تلتزم بتعهدات ومواثيق ومعاهدات أبرمتها بإرادتها، مضيفة أن تعهدات الإسرائيليين هي عبارة عن ملهاة لتسويف الوقت.

ودعت اللجنة إلى تضامن حقيقي ومباشر مع الشعب الفلسطيني البطل والذي يؤكد تمسكه في البعد السياسي للوصاية الهاشمية القائمة على التمسك بعروبة القدس والتي هي جوهر الصراع العربي الصهيوني.

كما دعت القوى الأردنية السياسية والاجتماعية إلى إعلان موقفها الواضح والصريح من هذه المجازر والتي لن تثني الشعب الفلسطيني البطل عن مقاومته الباسلة والتي يجسدها ذلك المخيم الذي أصبح رمزا حقيقيا لمقاومة الاحتلال.

وأضافت أن استهداف مخيم جنين يعني استهداف فريد من نوعه للمقاومة الباسلة للاحتلال الصهيوني، داعية إلى وحدة الشعب الفلسطيني والعودة إلى التنسيق والتكامل بين فصائله من أجل نصرة المقاومين البواسل في كل الضفة عامة وفي جنين ونابلس خاصة.