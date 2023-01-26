رئيس الوزراء الياباني يحذر من الاعتراف القانوني بزواج المثليين

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حذر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الخميس، من الاعتراف القانوني بزواج المثليين.

وقال كيشيدا في جلسة برلمانية: «نحن بحاجة إلى توخي الحذر الشديد عند النظر في زواج المثليين، لأنه قد يؤثر على هيكل الحياة الأسرية في اليابان»، حسبما أفادت وكالة «كيودو» المحلية.

ولا تعترف اليابان بزواج المثليين، حيث يعارض العديد من أعضاء الحزب الديمقراطي الليبرالي المحافظ بقيادة كيشيدا، تقنين هذا النوع من الزواج، للمحافظة على القيم التقليدية للبلاد، واحترام دور المرأة في الولادة وتربية الأطفال.

وفي سياق آخر، تجنب كيشيدا الرد في الجلسة البرلمانية على سؤال أحد المشرعين المعارضين بشأن المراجعة القانونية لتمكين المتزوجين من استخدام ألقاب مختلفة، بدلا من لقب الزوج.

وقال كيشيدا: «نظرا لوجود مجموعة متنوعة من الآراء في أوساط العامة، فمن الضروري اكتساب فهم أوسع بهذا الخصوص من خلال مناقشات كافية»، وفق الوكالة.

ويعارض كيشيدا استخدام المتزوجين ألقابا مختلفة، معللا ذلك بالتأثير السلبي لهذه الخطوة على الأطفال ووحدة العائلة.