ميسي في إجازة سريعة مع أسرته بجبال الألب

يقضي الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي إجازة قصيرة مع زوجته أنتونيلا وأولاده في رحلة تزلج على الجليد بجبال الألب في فرنسا.

وحصل ميسي من ناديه باريس سان جيرمان على إجازة مع أسرته قبل العودة لاستئناف التدريبات مع الفريق الباريسي استعدادا لاستكمال منافسات الموسم الكروي.

والتقط ميسي الفائز مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم قطر 2022، عدد من الصور في جبال الألب مع عائلته، والتي تعتبر سلسلة جبال في أوروبا تمتد من النمسا وسلوفينيا شرقاً مروراً بإيطاليا وسويسرا وليتنشتاين وألمانيا وحتى فرنسا غرباً.

وعاد ميسي بعد فوزه بـ مونديال قطر، إلى تدريبات باريس سان جيرمان، وشارك النجم الأرجنتيني في مباراتين بالدوري الفرنسي، قبل أن يشارك في احتفالية موسم الرياض في المباراة الودية العالمية بالسعودية لنجوم باريس ضد كريستيانو رونالدو لفريق مكون من نجوم النصر والهلال.

وتشير التقارير العالمية حتى الآن، لاستمرار المحادثات بين ميسي والملياردير القطري ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان، لتجديد عقده، خوفا من الملايين المعروضة عليه للانتقال إلى الدوري السعودي.

ومن المحتمل غياب ميسي عن مباراة باريس المقبلة في الدوري الفرنسي أمام ستاد ريمس. حيث من المرجح عودة ليو للمشاركة مع الفريق في مباراتي مونبلييه وتولوز.