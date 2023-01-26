 ديربي مدريد.. جريزمان أساسيا في تشكيل أتلتيكو لمواجهة الريال بكأس إسبانيا - بوابة الشروق
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ديربي مدريد.. جريزمان أساسيا في تشكيل أتلتيكو لمواجهة الريال بكأس إسبانيا

محمد عاطف
نشر في: الخميس 26 يناير 2023 - 9:34 م | آخر تحديث: الخميس 26 يناير 2023 - 9:34 م

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، التشكيل الذي سيخوض مواجهة ديربي مدريد أمام الريال مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات مسابقة كأس ملك إسبانيا.

ويحتضن ملعب سانتياجو برنابيو المواجهة المرتقبة بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو، والتي ستنطلق في العاشرة من مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد في مواجهة اليوم كما يلي:

يان أوبلاك في حراسة المرمى

الدفاع: مولينا، سافيتش، هيرموسو، رينيلدو

خط الوسط: كوكي، دي بول، ليمار.

الهجوم: موراتا، كوريا، جريزمان.


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