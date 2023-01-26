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وزارة الداخلية تعلن مد مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر رمضان

مصطفى عطية
نشر في: الخميس 26 يناير 2023 - 2:05 م | آخر تحديث: الخميس 26 يناير 2023 - 2:05 م

أعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة (كلنا واحد) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى نهاية شهر رمضان المقبل؛ لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

كما تم الاتفاق مع مسئولي 5 من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية والمعمرة تستهدف المناطق الأكثر احتياجاً بعدد من المحافظات، التي لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع، وذلك خلال فترة المبادرة بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.

وتواصل وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة "أمان" التابعة للوزارة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية، تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.


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