نجح أحمد حجازي، مدافع اتحاد جدة السعودي، في التأهل بفريقه لنهائي كأس السوبر السعودي بعد الفوز على النصر.

وحقق اتحاد جدة الفوز مساء اليوم الخميس، بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات نصف النهائي.

وسجل رومارينيو وعبد الرزاق حمد الله ومهند الشنقيطي أهداف الاتحاد، فيما أحرز أندرسون تاليسكا هدف النصر الوحيد، ليحجز اتحاد جدة مقعدا في نهائي كأس السوبر السعودي ليواجه الفيحاء الفائز على الهلال.

وفي السطور التالي نستعرض ماذا قدم حجازي أمام النصر؟

لعب المباراة كاملة، لم يسجل أو يصنع أهدافا، وصلت دقة تمريرات: %86، 36 من أصل 42، حيث لمس الكرة 58، وكرات طولية صحيحة: %67، واستعادة الكرة مرة واحدة، وشتت الكرة 9 مرات، وارتكب خطأ وحيد.