الهند تدين بشدة أعمال تخريب استهدفت 3 معابد هندوسية في أستراليا

أدانت الهند، اليوم الخميس، بشدة أعمال التخريب التي استهدفت ثلاثة معابد هندوسية في أستراليا.

ونقلت قناة "إن تي دي في" الهندية عن المفوضية الهندية العليا في العاصمة الأسترالية (كانبيرا) قولها في بيان شديد اللهجة: "إن تواتر عمليات التخريب وإفلات المنفذين من العقاب ينذران بالخطر"، مشيرة إلى أن هذه الحوادث هي محاولات واضحة لبث الكراهية والانقسام بين المجتمع الهندي الأسترالي متعدد الأديان والثقافات.

وأضاف البيان "من المأمول ليس فقط تقديم الجناة للعدالة ولكن أيضا اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع المزيد من المحاولات".

جدير بالذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر، تم تشويه معبدي "سوامينارايان" و"اسكون" في مدينة (ملبورن) الاسترالية ومعبد "شري شيفا فيشنو" التاريخي في ولاية فيكتوريا بكتابات معادية للهند.