أهالي ضحايا انفجار ميناء بيروت يتوافدون على قصر العدل احتجاجا على قرارات النائب العام





توافد عدد من أهالي ضحايا انفجار ميناء بيروت البحري على قصر العدل (مجمع المحاكم الرئيسي) في العاصمة بيروت؛ احتجاجا على قرارات النائب العام اللبناني غسان عويدات، أمس، بإخلاء سبيل جميع المحبوسين على ذمة التحقيقات في القضية، بالإضافة إلى منع قاضي التحقيق في القضية القاضي طارق البيطار من السفر وتوجيه الاتهامات له باغتصاب السلطة وإساءة استخدام النفوذ.



كما حضر عدد من أعضاء مجلس النواب اللبناني؛ للمشاركة في وقفة أمام قصر العدل، وذلك بالتزامن مع اجتماع مرتقب لمجلس القضاء الأعلى، اليوم؛ لبحث مسار التحقيقات.