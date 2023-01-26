الصحة الفلسطينية: الاحتلال أعاق دخول الإسعاف إلى داخل مخيم جنين لإنقاذ الجرحى





أفادت وزراة الصحة الفلسطينية، بارتفاع حصيلة التوغل الإسرائيلي في جنين منذ صباح اليوم الخميس، إلى أربعة شهداء، بينهم سيدة مسنة.



وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة قالت، في بيان صحفي ورد على حساب الوزارة بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "الوضع في مخيم جنين حرج للغاية، تبلغنا من الهلال الأحمر بوجود إصابات عديدة يصعب إنقاذها وإخلاءها حتى الآن".



وأضافت أن "الاحتلال الإسرائيلي أعاق دخول مركبات الإسعاف إلى داخل مخيم جنين لإنقاذ الجرحى"، مؤكدة أن "قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى جنين الحكومي، وأطلقت بشكلٍ متعمد قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه قسم الأطفال في المستشفى، ما أدى لإصابة أطفال بحالات اختناق".



وأشارت إلى أنها دعت إلى "اجتماع عاجل مع منظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية، لوقف هذا العدوان والتدخل لإنقاذ حياة أبناء شعبنا".



وناشدت كل المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي بـ"ضرورة التحرك الفوري والعاجل لكبح الممارسات العنصرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الآن في جنين".