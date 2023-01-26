 يسرا تهنئ صلاح عبدالله بعيد ميلاده: كل سنة وأنت طيب يا أغلى الغاليين - بوابة الشروق
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يسرا تهنئ صلاح عبدالله بعيد ميلاده: كل سنة وأنت طيب يا أغلى الغاليين

مصطفى الجداوي
نشر في: الخميس 26 يناير 2023 - 3:45 م | آخر تحديث: الخميس 26 يناير 2023 - 3:45 م


حرصت الفنانة يسرا، على تهنئة صديقها الفنان صلاح عبدالله، بمناسبة عيد ميلاده، متمنية له الخير والسعادة.

ونشرت يسرا عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، صورة تجمعها بالفنان صلاح عبدالله، وعلقت: «كل سنة وأنت طيب يا أغلى الغاليين ربنا يديمك نعمة على كل حبايبك وعلى ولادك ويسعدك، وينور حياتك ويرزقك الصحة وراحة البال».

ويحتفل الفنان صلاح عبدالله بعيد ميلاده في يوم 25 يناير من كل عام، فقد شارك في العديد من الأعمال الفنية بين السينما والدراما.
https://twitter.com/Youssra/status/1618362937567248385?t=cC8a5mnfINu6Jan1ShVJ-Q&s=19&fbclid=IwAR2zOI5TPO9QKrtu-bkDmVIXHufCqpH_OUr-HXn5ewMJBaYgORfx5tD4tcU
 

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