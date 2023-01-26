يسرا تهنئ صلاح عبدالله بعيد ميلاده: كل سنة وأنت طيب يا أغلى الغاليين

ونشرت يسرا عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، صورة تجمعها بالفنان صلاح عبدالله، وعلقت: «كل سنة وأنت طيب يا أغلى الغاليين ربنا يديمك نعمة على كل حبايبك وعلى ولادك ويسعدك، وينور حياتك ويرزقك الصحة وراحة البال».ويحتفل الفنان صلاح عبدالله بعيد ميلاده في يوم 25 يناير من كل عام، فقد شارك في العديد من الأعمال الفنية بين السينما والدراما.