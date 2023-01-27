لافروف يؤكد التزام روسيا بتسليم صادرات المواد الغذائية للدول الأفريقية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال لقائه مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، أثناء زيارته إلى إريتريا، اليوم الخميس، التزام روسيا الثابت بالوفاء بجميع التزاماتها فيما يتعلق بتسليم صادرات المواد الغذائية الهامة إلى الدول الأفريقية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية ـــ في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية ـــ أن لافروف أعاد تأكيد التزامات موسكو فيما يتعلق بصادرات المواد الغذائية إلى الدول الفقيرة في إفريقيا، بما في ذلك في إطار حزمة الاتفاقات التي تم التوصل إليها بمشاركة الأمم المتحدة.

ولفتت إلى أن لافروف التقى أفورقي، ووزير الخارجية الإريتري عثمان صالح لبحث مجالات التنمية المستقبلية للعلاقات الروسية ـــ الإريترية مع التركيز على تعزيز المشاريع الاقتصادية المشتركة الواعدة.

وجاء في البيان "علاوة على ذلك، تمت الإشارة إلى الديناميكيات الإيجابية للاتصالات بين البلدين إلى جانب تعزيز الروابط التعليمية والثقافية والإنسانية".

وأضاف البيان أن البلدين أكدا تصميمهما على تعميق الحوار السياسي القائم على الثقة وتوسيع الممارسات الفعالة لتنسيق السياسة الخارجية فيما يتعلق بالقضايا الأكثر إلحاحًا على جدول الأعمال العالمي والدولي في الأمم المتحدة والصيغ المتعددة الأطراف الأخرى.

يُذكر أن كبير الدبلوماسيين الروس زار في وقت سابق جنوب إفريقيا وإسواتيني وأنجولا في إطار جولته الإفريقية التي بدأها مطلع الأسبوع الجاري، حيث من المقرر أن تكون إريتريا هى المحطة الأخيرة للافروف في هذه الجولة.

يُشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وإريتريا تأسست في 24 مايو 1993، وكانت إريتريا واحدة من الدول التي صوتت ضد قرار للأمم المتحدة الذي يدين روسيا بشأن الوضع في أوكرانيا في مارس 2022.