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تقرير: ارتفاع صادرات روسيا من القمح خلال العام الزراعي خلال عام 2022-2023

د ب أ
نشر في: الخميس 26 يناير 2023 - 12:58 ص | آخر تحديث: الخميس 26 يناير 2023 - 12:59 ص

صدرت روسيا في النصف الأول من العام الزراعي 2022-2023، ما مجموعه7ر22مليون طن من القمح، ويمكن أن يصل حجم الصادرات الإجمالي للموسم بأكمله إلى3ر44 مليون طن.

وذكر مركز "سوفيكون" للدراسات التحليلية الاقتصادية الروسي اليوم الأربعاء أنه "في الأشهر الستة الأولى من موسم 2022-2023، صدرت روسيا 7ر22مليون طن من القمح، بزيادة2ر0 مليون طن عن العام السابق". بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

ويقدر الخبراء صادرات القمح الروسي طوال الموسم بـ3ر44 مليون طن مقابل4ر33مليون طن الموسم الماضي، وأعربوا عن اعتقادهم بأن الوضع بالنسبة للمصدرين الروس سيظل مواتياً في الغالب حتى نهاية الموسم على خلفية ارتفاع أسعار الصادرات نسبيًا.

ونتيجة ذلك على وجه الخصوص شهدت عمليات التسليم إلى الجزائر تسارعًا كبيرًا، التي كانت في الأشهر الأخيرة واحدة من المشترين الرئيسيين الثلاثة للقمح الروسي، حسب ما ذكره مركز "سوفيكون".

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