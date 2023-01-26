عملية أمريكية- ألمانية تستهدف موقع هايف رانسوم وير للفديات الإلكترونية

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ذكر مصدر مطلع أن وكالات ألمانية وأمريكية لإنفاذ القانون تستهدف موقع "هايف رانسوم وير" للفديات الإلكترونية في تحقيق مشترك، ومن المقرر أن تكشف نتائجها في وقت لاحق من اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ويبتز قراصنة الإنترنت في برامج الفدية ضحاياهم لإعادة بياناتهم المسروقة مقابل مبالغ مالية.

وباتت الصفحة الرئيسية لموقع "هايف" الآن تشير إلى أن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي صادر الموقع "في إطار إجراء منسق لوكالات إنفاذ القانون ضد (هايف رانسوم وير)".

واستولى قراصنة الإنترنت المرتبطين بعصابة هايف رانسوم وير على نحو 100 مليون دولار من حوالي 1300 ضحية، حسبما ذكر مكتب التحقيقات الاتحادي في تقرير إرشادي مشترك مع وزارة الأمن الداخلي في نوفمبر الماضي.

واستخدمت المجموعة تقنيات متعددة لاستهداف المنظمات العاملة في قطاعات التصنيع الهامة والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات وحكومات، وفقا لما ذكره مسؤولون أمريكيون.