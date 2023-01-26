استطلاع: معظم الكنديين متشائمون بشأن الاقتصاد الكندي

أظهر استطلاع رأي جديد أجرته شركة "ريسيرش كو" الكندية للأبحاث أن معظم الكنديين ليسوا سعداء بالاقتصاد الحالي وأن وضعهم المالي قد ساء خلال الأشهر الستة الماضية.
ووصف نحو 62% ممن شملهم الاستطلاع الوضع الاقتصادي الحالي في كندا بأنه "سيئ" أو "سيئ للغاية" ، بزيادة خمس نقاط عن آخر استطلاع أجرته الشركة في يوليو الماضي، بحسب ما أوردته شبكة "سي تي في" الإخبارية الكندية.
كما أظهر الاستطلاع أن 35% فقط من الكنديين (خمس نقاط أقل) وصفوا الأوضاع الاقتصادية المشددة الآن بأنها "جيدة جدا" أو "جيدة".
ووصف 51 % من المشاركين في الاستطلاع أوضاعهم المالية الشخصية بأنها "جيدة جدا" أو "جيدة" (بانخفاض ست نقاط)، بينما وصف 47% (بزيادة ست نقاط) أوضاعهم بأنها "فقيرة" أو "فقيرة جدا."
وقال ما يقرب من نصف الكنديين (44%) إنهم متشائمون بشأن استقرار الاقتصاد في البلاد ويتوقعون أن ينخفض الاقتصاد الوطني في الأشهر الستة المقبلة بينما يتوقع 13 % فقط حدوث تحسن في الاقتصاد.
وقال رئيس شركة ريسيرش كو ماريو كانسيكو: "يعتقد معظم الكنديين الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما وأكثر بنسبة (51%) أن تعافي الاقتصاد في الأشهر الستة المقبلة أمر بعيد المنال".
وأضاف كانسيكو: "النسب أقل بين نظرائهم الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و54 عاما (43 %) والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عاما (38%)".
وشمل الاستطلاع أيضا آراء المشاركين حول ما إذا كانوا يعتقدون أن رئيس الوزراء الكندي يفعل الشيء الصحيح لمساعدة الاقتصاد.
وقال 42% ممن شملهم الاستطلاع إنهم يثقون برئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في حين قال (34%) إنهم يثقون بمحافظ بنك كندا تيف ماكليم.
وقال عدد قليل من المشاركين في الاستطلاع (33%) إنهم يثقون بالزعيم المحافظ بيير بويليفري لفعل الشيء الصحيح لمساعدة الاقتصاد.