فلسطينيون يتظاهرون قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل

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تظاهر فلسطينيون قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، مساء الخميس، تنديدا بقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

ودعا شبان فلسطينيون، عصر الخميس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى التظاهر قرب السياج الفاصل مع إسرائيل تنديدا بالعملية العسكرية للاحتلال بمخيم جنين.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 9 فلسطينيين بينهم مسنة، وإصابة 20 آخرين بينهم 4 في حالة حرجة، خلال الاقتحام الإسرائيلي الذي استمر لعدة ساعات للمخيم.

ووفق مراقبين فلسطينيين تعد عملية اقتحام مخيم جنين هي الأكبر منذ تكثيف جيش الاحتلال الإسرائيلي لعمليات الاقتحام شبه اليومية لمدن وقرى فلسطينية في الضفة الغربية منذ أشهر.