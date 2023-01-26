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البحرين تؤكد استمرار التواصل مع قطر تحقيقا للخير

علم البحرين
علم البحرين
د ب أ
نشر في: الخميس 26 يناير 2023 - 2:34 ص | آخر تحديث: الخميس 26 يناير 2023 - 2:34 ص

أعلنت البحرين يوم الأربعاء استمرار التواصل بين المسؤولين في كل من المنامة والدوحة "تحقيقا لما فيه الخير للجميع".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا).

وأكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني على "ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية"، معربا عن "أهمية العمل على حل كافة القضايا والمسائل العالقة بما يحقق التطلعات المشتركة لمواطني البلدين ويحافظ على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمن المنطقة واستقرارها".

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