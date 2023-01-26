ظهر سردجان دجوكوفيتش، والد أسطورة التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش، في مقطع فيديو في أستراليا، وهو يلتقط صورة مع أحد المعجبين الذي كان يحمل علم روسيا مع صورة الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال سردجان دجوكوفيتش بعد التقاطه صورة تذكارية مع المشجع وابتعاده عن مجموعة من المتفرجين: «عاش الروس»، بحسب ما نشره موقع روسيا اليوم الإخباري.

ويُمنع المتفرجون من حمل العلم الروسي أو البيلاروس في أولى البطولات الأربع الكبرى بعد أن طالب سفير أوكرانيا في أستراليا ونيوزيلندا، فاسيل ميروشنيتشينكو، بالتحرك عندما ظهرت بين الحشود الأسبوع الماضي.

وتم تصوير الفيديو بعد إحدى مباريات نوفاك في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل»، فقد ناشد منظمو أستراليا المفتوحة، فريق النجم الصربي وعائلته بالامتناع عن التصريحات السياسية.

وذكرت صحيفة «جارديان» أن الشرطة الأسترالية طردت أربعة مشجعين ليلة الأربعاء، من مجمع ملبورن بارك حيث تقام بطولة أسترالية المفتوحة، بعد أن رددوا شعارات مؤيدة لروسيا ومؤيدة لبوتين في المدرجات، بينما كانوا يلوحون بالعديد من الأعلام الروسية، بما في ذلك واحد يحمل صورة رئيس روسيا.

تجدر الإشارة إلى أن نوفاك دجوكوفيتش، المصنف الأول عالميا سابقا، والفائز بـ21 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، بلغ نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، وسيلعب غدا الجمعة مع الأمريكي تومي بول.