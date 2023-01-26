الأمم المتحدة تطالب بدعم دولي منسق لتحقيق السلام في اليمن

صنعاء 26 كانون الثاني/يناير (د ب أ)- دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج اليوم الخميس، إلى دعم دولي منسق لتحقيق السلام في البلاد.



وقال جروندبرج في بيان اطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على نسخة منه، إنه "التقى اليوم بوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، ومسؤولين ألمان آخرين، وتبادلوا وجهات النظر حول الوضع في اليمن، وسُبل المُضي قُدمًا نحو سلام مستدام وجامع يملكه اليمنيون ويحظى بدعم دولي".



وأضاف جروندبرج: "يمكن للمجتمع الدولي تقديم ضمانات، ودعوة الأطراف للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتشجيعهم على منح الأولوية لمصلحة جميع اليمنيين، والعمل على ضمان إشراك أكبر قدر ممكن من فئات المجتمع في جميع مراحل العملية."



وأعرب جروندبرج عن تقديره لدعم ألمانيا الثابت لجهود الوساطة التي يبذلها ولجهود الأمم المتحدة في مجالات السلام والتنمية والإغاثة الإنسانية في اليمن.



تأتي تصريحات المبعوث الدولي مع استمرار الجهود الأممية والدولية المكثفة لإبرام اتفاق لوقف الحرب وإنهاء النزاع المسلح في اليمن.



يشار إلى أنه مطلع أكتوبر الماضي، انتهت الهدنة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي والتي استمرت ستة أشهر، منذ بداية أبريل الماضي.



وتشهد اليمن حربا مستمرة بين الحكومة المسنودة بالتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، ودفعت الملايين إلى حافة المجاعة.