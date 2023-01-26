الصرف الصحي بالإسكندرىة: رفع كفاءة محطات المعالجة استعدادا للنوات المقبلة

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه يجري حاليا رفع كفاءة محطات المعالجة والسيارات، ومتابعة مناسيب المصارف الزراعية و البيارات، بالتزامن مع أعمال تطهير الشنايش والمطابق بالتعاون مع الأحياء، استعدادا للنوات المتبقية من موسم الشتاء.

وأشار إلى أن هناك مناطق لم تشهد غرقا خلال السنوات الماضية رغم أنها كانت من المناطق الساخنة، بسبب فصل شبكة الأمطار عن شبكة الصرف الصحي في شارع جمال عبد الناصر ونفق المندرة ونفق ميدان فيكتوريا وميدان فيكتور عمانوييل وطريق الجراري بالطريق الصحراوي.

وأضاف نافع، اليوم الخميس، أنه تفقد عددا من مشروعات الصرف الصحي في كل حي بعد انتهاء المرحلة الأولي من التنفيذ، برفقة أمل محمود مدير مديرية الطرق والكباري، معلنا انتهاء المرحلة الثانية شهر مايو المقبل، لافتا إلى إستمرار انعقاد غرفة العمليات حتى إنتهاء جميع النوات.

وأكد نافع، سعي الشركة الدائم والاستجابة الفورية لخدمة المواطنين بالمحافظة وتقديم الخدمة بما يلائم المواطن السكندري، مشددا على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.