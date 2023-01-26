اليابان تخطط لتخفيض تصنيف كورونا إلى فئة الأمراض المعدية الشائعة مثل الإنفلونزا

تخطط الحكومة اليابانية لتخفيض تصنيف فيروس كورونا "كوفيد-19" إلى فئة الأمراض المعدية الشائعة، مثل الإنفلونزا الموسمية، وذلك اعتبارًا من 8 مايو القادم.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم، أن الحكومة اليابانية يتوقع أن تتخذ قرارا غدا /الجمعة/، بشأن تخفيض تصنيف فيروس كورونا إلى الفئة الخامسة؛ مما يعني تخفيف الخطوات المفروضة حاليًا؛ بما في ذلك الإجراءات التقييدية وتعيين المستشفيات للعلاج من الفيروس بعدما أصبح أقل خطورة.

ويعني تخفيض تصنيف فيروس كورونا أنه سيتعين على المرضى تحمل بعض الرسوم الطبية وتكاليف الاستشفاء في حال تم وضع المرض في تصنيف منخفض.

وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أعلن - مطلع الشهر الجاري - أن بلاده ستعزز إجراءات مراقبة الحدود للمسافرين القادمين من الصين وسط الارتفاع الأخير الذي حدث في حالات الإصابة بفيروس كورونا في بكين مطلع العام الجاري.