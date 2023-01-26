الدفاع الجوي الأوكراني: أسقطنا كل المسيرات الروسية في هجمات ليلية

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قال سلاح الدفاع الجوي الأوكراني، إنه أسقط كل الطائرات المسيرة الروسية خلال قيامها بموجة جديدة من الهجمات الليلية.

وأعلنت الإدارة العسكرية بمنطقة كييف صباح اليوم الخميس، أنه جرى اعتراض ما إجماليه 15 مسيرة من المسيرات المسماة بكاميكازي فوق العاصمة كييف وحدها.

وأضافت أن الجيش الروسي أطلق إجمالا 24 طائرة مسيرة نحو أهداف في أوكرانيا.

ولا يمكن التحقق من تلك المعلومات بشكل مستقل.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الخميس، جرى إطلاق صافرات الإنذار من غارات جوية في مختلف أنحاء البلاد للاشتباه في هجوم صاروخي روسي.

وغزت روسيا أوكرانيا قبل أكثر من 11 شهرا. ومنذ أكتوبر يهاجم الجيش الروسي في الأساس البنية التحتية الحيوية بصواريخ ومسيرات قتالية.