طوّر اختصاصيو مركز الأبحاث الفيدرالي للتغذية والتكنولوجيا الحيوية وسلامة الغذاء الروسي، منتجات غذائية متخصصة لعناصر الجيش المشاركة في الحرب مع أوكرانيا، بهدف زيادة التركيز وزيادة القدرة على التحمل وتعبئة جميع قوى الجسم.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، مساء الخميس، طور المركز بالتعاون مع شركاء صناعيين، منتجات غذائية متخصصة للأفراد العسكريين الذين يؤدون مهامًا قتالية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكذلك للمدنيين الذين أُجبروا على الوجود فيها».

وأضاف المركز أنه تم نقل الدُفعات الأولى من المنتجات إلى وكالة الطب الحيوي الفيدرالية في روسيا - وهي الأكاديمية الطبية العسكرية التي تحمل اسم إم إس. كيروف - وغيرها من وكالات إنفاذ القانون التي تقدم العمل في منطقة الحرب.

وينتظر المصنعون أمرا لبدء الإنتاج الصناعي للمنتجات تحت الاسم العام «دونباس».

وأوضح المطورون أن المنتجات والأنظمة الغذائية الجديدة مصممة؛ للمساعدة في تركيز الانتباه، وزيادة القدرة على التحمل، وتعبئة جميع قوى الجسم للأداء النوعي للمهام، ومساعدة الجنود على تحمل الظروف الجوية السيئة ودرجات الحرارة المنخفضة والضغط والتعب وقلة النوم.