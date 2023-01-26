رئيس الوزراء الياباني السابق موري: هزيمة روسيا أمر لا يمكن تصوره

قال رئيس الوزراء الياباني السابق يوشيرو موري أمس الأربعاء إن هزيمة روسيا في الحرب في أوكرانيا "أمر لا يمكن تصوره".

وقال موري، في اجتماع للجمعية اليابانية الهندية في طوكيو، "مثل هذا الوضع يمكن أن يؤدي إلى أمر أسوأ بكثير."، بحسب ما أوردته وكالة (جيجي برس) اليابانية للأنباء اليوم الخميس.

وأعرب موري عن شكوكه إزاء موقف رئيس الوزراء الياباني الحالي فوميو كيشيدا ضد روسيا ودعم أوكرانيا.

وقال موري: "لقد بذلنا جهودا (من أجل العلاقات بين اليابان وروسيا) حتى الآن، ولذلك أتساءل عما إذا كان من الصواب وضع هذا التركيز على أوكرانيا".

ويشتهر موري بعلاقاته الودية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وانشغل بالتعامل مع الخلاف بين البلدين بشأن أربع جزر تحت سيطرة روسيا والتي تسميها اليابان أراضيها الشمالية.