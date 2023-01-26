نمو الاقتصاد الأمريكي بأسرع من التوقعات خلال الربع الأخير

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أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام الماضي بأسرع من التوقعات، على الرغم من النظر إلى الزيادات المتتالية لأسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الماضي كخطر يهدد آفاق النمو.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة التجارة القول إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع خلال الربع الأخير من العام الماضي بمعدل 9ر2%، بعد نموه خلال الربع الثالث بمعدل 2ر3%.

وسجل الإنفاق الاستهلاكي الخاص وأكبر جزء من الاقتصاد الأمريكي، نموا بمعدل 1ر2% وهو أقل من التوقعات.

كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج رأيهم يشير إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6ر2% ونمو الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 9ر2%.