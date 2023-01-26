واشنطن تأسف لقرار الفلسطينيين وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

أعربت الولايات المتّحدة، اليوم الخميس، عن أسفها لقرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، على خلفية استشهاد 10 فلسطينيين على الأقلّ في عملية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي بمخيم جنين في الضفة الغربية المحتلّة.

وقالت باربرا ليف، كبيرة الدبلوماسيين الأمريكيين لشؤون الشرق الأوسط، للصحفيين: "من الواضح أنّنا لا نعتقد أنّ هذه هي الخطوة الصحيحة التي يجب اتّخاذها في هذه اللحظة"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت: "نعتقد أنّ من المهم جداً أن يبقي الطرفان على التنسيق الأمني، وإذا كان هناك من أمر، فيتعيّن تعزيز التنسيق الأمني بينهما".