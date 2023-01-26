التخطيط العمراني: جار الانتهاء من وضع اللمسات النهائية للانتقال إلى العاصمة الإدارية

أكدت رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان الدكتورة مها فهيم، أنه يجري حاليا الانتهاء من وضع اللمسات النهائية للمقر الجديد للهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدا للانتقال له خلال الفترة القريبة القادمة.

وقالت رئيس الهيئة في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، إنه يتم حاليا الانتهاء من البنية المعلوماتية (الخوادم) الخاصة بالهيئة التي تحوي الملفات الرقمية لكل المخططات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجميع الجهات ذات الصلة، حيتى يتسنى ممارسة مهام الهيئة بمعدلات كفاءة عالية الجودة.

وأوضحت أن الهيئة تسير على نفس ذات الخطى في تنفيذ مخططاتها الاستراتيجية، حيث ستستكمل تحقيق إنجازاتها في المهام التي توكل إليها وتعمل وفق الخطة الزمنية لتنفيذ تلك المهام استكمالا لما وضعه رئيس الهيئة السابق المهندس علاء عبدالفتاح، والتي تأمل في الانتهاء من تنفيذها قبل التوقيتات المحددة لها.

وعلى صعيد متصل، قالت دكتورة مها فهيم إن كل الملفات التي تقوم الهيئة بمتابعتها تأخذ نفس القدر من الأهمية وتأتي في مقدمتها استكمال ما يخص منظومة التدقيق والاستدلال للكتل العمرانية القائمة على الأرض لإمكان عمل الأحوذة العمرانية (حصر وتدقيق والاستدلال على مواقع التجمعات العمرانية)، مشيرة إلى أن أولى المحافظات التي تم الانتهاء منها هي دمياط، ثم تأتي باقي المحافظات تباعا.

جدير بالذكر أنه صدر قرار وزير الإسكان بترقية الدكتورة المهندسة مها فهيم إلى الدرجة الممتازة، وتوليها مهام رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني خلفا للمهندس علاء عبدالفتاح، وقد تسلمت مهام العمل رسميا، يوم الأحد الماضي.