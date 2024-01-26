روما تحظر تنظيم مظاهرة فلسطينية مناوئة لإسرائيل في يوم ذكرى المحرقة

أمرت السلطات الإيطالية في روما، الجمعة، بعدم تنظيم مظاهرة ضد إسرائيل تعتزم مجموعات طلابية فلسطينية القيام بها لإحياء ذكرى المحرقة غدا السبت في روما.



ويتعين أن يتم تنظيم الاحتجاج المسجل تحت شعار أوقفوا الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في موعد أخر.



وكان من المقرر تنظيم المظاهرة في 27 يناير، وهو اليوم العالمي لذكرى المحرقة. في ذلك اليوم من عام 1945، حررت القوات السوفيتية معسكر اعتقال أوشفيتز، حيث تم إبادة حوالي 1.1 مليون شخص، بما في ذلك حوالي مليون يهودي.



وأعلن العديد من المنظمين عزمهم النزول إلى شوارع روما رغم الحظر.