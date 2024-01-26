 التعليم تنظم رحلات يومية لطلاب المدارس من مختلف المحافظات لمعرض القاهرة للكتاب - بوابة الشروق
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التعليم تنظم رحلات يومية لطلاب المدارس من مختلف المحافظات لمعرض القاهرة للكتاب

نيفين أشرف
نشر في: الجمعة 26 يناير 2024 - 10:56 م | آخر تحديث: الجمعة 26 يناير 2024 - 10:56 م

تنظم الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم تحت إشراف الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة، مشاركات يومية لطلاب المدارس من مختلف محافظات الجمهورية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، فى دورته الخامسة والخمسون التي تمتد خلال الفترة من ٢٤ يناير إلى ٦ فبراير، بمشاركة أكثر من ١٢٠٠ دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية؛ وذلك بهدف تزويد الطلاب بالمعلومات العلمية والأدبية والثقافية.

وأوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وجه بتنظيم رحلات لطلاب المدارس للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب وتشجيعهم على القراءة والاطلاع والمشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة بالمعرض.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اليوم الثاني لفعاليات المعرض شهد مشاركة 2500 طالب وطالبة من طلاب المدارس بمحافظتي الجيزة والقليوبية، حيث قاموا بزيارة مختلف الأجنحة بالمعرض، مشيرا إلى أنه من المقرر تنظيم رحلات يومية لطلاب المدارس للمعرض من مختلف المحافظات.

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