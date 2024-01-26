بني سويف تستعد لبدء تنفيذ الموجة 22 من حملة إزالة التعديات على الأراضى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اصطفاف المعدات أمام الديوان العام، في إطار التجهيز والإعداد لبدء الموجة الـ22 لحملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، وذلك في حضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وأحمد إبراهيم مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة بديوان عام المحافظة، وهاني الجويلي رئيس المدينة.

وأكد المحافظ أهمية جاهزية المعدات ومراجعة صيانتها للعمل بالكفاءة المطلوبة، والتي تشمل قلابات ولوادر وسيارت كهرباء وغيرها من المعدات التي سوف تشارك في تنفيذ قرارات إزالة التعديات ضمن الموجة الـ22 من حملات إزالة التعديات المقرر انطلاقها بداية الأسبوع المقبل، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وكلف المحافظ التنفيذيين بالاستعداد الجيد لتنفيذ حملات الإزالة، والتنسيق بين كل الجهات المعنية من الأجهزة الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية ، حيث تم إعداد حصر لحالات التعدى"بحسب كل جهة ولاية" ووضع جدول وبرنامج زمنى يغطى كافة مراكز المحافظة، مع توثيق أعمال الإزالة "قبل_أثناء_ بعد" وإرسال تقرير يومي مُعتمد موثق بالحالات المزالة من حيث الموقع والمساحة والحدود وتبعيتها للجهات.