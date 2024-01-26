إسرائيل تشهد أزمة في سوق العقارات بسبب عملية طوفان الأقصي

أفاد 3 مديرين بشركات عقارية إسرائيلية كبيرة خلال مؤتمر حديث، بأن أزمة شح بنايات تبدأ في السوق الإسرائيلي بسبب طوفان الأقصى والتي ستستمر نتائجها لسنة على الأقل.



وقال رون أفيدام أحد مديري الشركات لموقع "كالكليست"، إن انسحاب العمالة الفلسطينية في يوم واحد سيؤدي لتراجع عمليات بناء البيوت، مشيرًا إلى أن طوال نحو 4 أشهر مضت لم يصل عامل أجنبي لتعويض العمالة الفلسطينية.



أشار أفيدام لحجم الكارثة المترتبة على ذلك، بقوله إن المستوطنين سيلجأون للإيجار بدلا من شراء الشقق ولكن الإيجارات ارتفعت بنحو 25% عن المعدل الطبيعي وسط أزمة مادية، وفي ذلك حين لن يجد المستوطن بيتا يشتريه أو يأجره.



وأوضح أفيدام أنه في الفترة الأخيرة عانت إسرائيل من اختلال توازن سوق العقارات الذي أصبح عدد شقق الإيجار فيه ضعف عدد الشقق المعروضة للبيع.



فيما أوضح آخر، أن الإيجار لن يكون استثمارا رابحا وسط شح الشقق الحديثة إذ أن الإيجار يقيد المالك بنحو 20 سنة لا يستطيع التصرف في العقار أو التربح من بيعه خلالها.