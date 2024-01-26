رئيس الاستخبارات الألمانية: سياسات بوتين لن تتغير حتى لو سقط بوتين من النافذة

أفادت تقديرات جهاز الاستخبارات الألمانية الخارجية (بي إن دي)، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعد هو الحاكم المطلق في الكرملين.



وفي تصريحات لمجلة "فوكوس" الألمانية، قال رئيس الجهاز برونو كال، إن روسيا لا يوجد بها حاليا أحد يمكنه التأثير على تصرفات الرئيس الروسي.



وأضاف أنه لا توجد أيضا أدلة على أن هذا الأمر سيتغير من اليوم إلى الغد، وذلك على سبيل المثال من خلال قوى ديمقراطية شرعية يمكنها أن تحمل إرادة مختلفة من الأسفل إلى الأعلى.



وتابع: "حتى لو سقط(بوتين) من النافذة أو تعرض لأذى بطريقة أو بأخرى، فإن هناك ما يكفي من الأشخاص الذين يفكرون بنفس طريقته بالضبط وسيقومون بنفس السياسة".



ورأى كال أن بوتين يهدف إلى إعادة إنشاء القوة العظمى للروس مرة أخرى، وقال: "إذا أُجبرت أوكرانيا على الاستسلام، فإن ذلك لن يكفي لإشباع جوع روسيا للقوة"



وحذر كال: "إذا لم يظهر الغرب دفاعا ملحوظا، فلن يكون هناك سبب يمنع بوتين من التراجع عن مهاجمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)".