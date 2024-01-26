الكشف عن حقيقة احتمالية انتقال صلاح إلى الدوري السعودي

كشف ديفيد أورنيستين، الصحفي البريطاني المعروف حقيقة احتمالية انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي الممتاز، خلال الفترة المقبلة.

وكان اسم محمد صلاح قد ارتبط بالانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الفرعون واصل مسيرته مع نادي ليفربول الإنجليزي.

وقال ديفيد أورنيستين في تصريحات نقلتها أنفيلد ووتش: "بيع محمد صلاح في الصيف القادم؟ لست على علم بأي قرار بهذا الشأن حتى الآن".

وأضاف: "أنا متأكد من أن ليفربول يرغب في تمديد عقد محمد صلاح، لكن بالطبع هذا هو قراره، وإذا لم يفعل، فسيتعين على جميع المعنيين أن يقرروا ما إذا كان سيدخل عامه الأخير أم أن البيع هو الأفضل اعتمادًا على العروض".

وتابع: "قوة الاهتمام من أندية المملكة العربية السعودية في الصيف الماضي تشير إلى أنهم سيخوضون رحلة أخرى في فترة الانتقالات الجارية لضم محمد صلاح".

وأتم ديفيد أورنيستين تصريحاته قائلًا: "كما قلت هنا من قبل سمعت اقتراحات بأن صلاح سيكون حريصًا على الاستمرار في اللعب على أعلى مستوى في أوروبا. وفي هذا الصدد، سنحتاج إلى التحلي بالصبر".