شركة النقل البريطانية فيرست جروب تستحوذ على يورك بولمان باص

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أعلنت شركة النقل الحكومية البريطانية "فيرست جروب" توقيع اتفاق للاستحواذ على شركة حافلات مقرها يوركشاير لتوسيع خدماتها في المنطقة.

وذكرت "فيرست جروب" اليوم الجمعة، أنها ستستحوذ على شركة "يورك بولمان باص" أيضا لتوفير فرص نمو مربحة في نورث يوركشاير في أسواق خدمات مجاورة.

ومن المتوقع استكمال الاستحواذ خلال الأسابيع القليلة المقبلة حيث تخضع الصفقة للمراجعة التنظيمية المعتادة.

وقال جراهام ساذرلاند المدير التنفيذي لشركة "فيرست جروب": "إن النمو وتنويع محفظتنا الاستثمارية يعتبران ركيزة أساسية لاستراتيجيتنا".