وزير التنمية الفلسطيني: قرار العدل الدولية نصر للعدالة وإعادة اعتبار للقانون الدولي

ثمن وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور أحمد المجدلاني، قرار محكمة العدل الدولية اليوم، بشأن مطالبة حكومة الاحتلال بـ «منع ومعاقبة» التحريض على الإبادة الجماعية، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.



وقال خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة، إن قرار المحكمة يشكل خطوة مهمة على الطريق الصحيح لمساءلة ومحاسبة حكومة الاحتلال على الجرائم التي اقترفتها بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، مؤكدا أن القرار انتصار للعدالة والقانون الدولي.



وأضاف أن قرارات محكمة العدل الدولية تقضي على إسرائيل الالتزام بمنع الإبادة الجماعية وحماية المدنيين والسماح بعبور كل مستلزمات الحياة من المياه والكهرباء والدواء والغذاء، معربا في الوقت ذاته عن خيبة أمله إزاء عدم صدور إجراء احترازي من المحكمة؛ بوقف إطلاق النار الفوري لا سيما أن إجراءات إدانة إسرائيل قد تستمر لسنوات.



وأكد أن القرار خطوة إيجابية لإعادة الاعتبار لاحترام القانون الدولي لا سيما أن «إسرائيل كانت تتعامل قبل بدء المحاكمة اليوم أنها فوق المساءلة والمحاسبة والقانون»، لافتا إلى رفض رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الانصياع إلى قرار المحكمة وتجاهله وتأكيده على الاستمرار في العمليات العسكرية.



وأصدرت محكمة العدل الدولية اليوم قرارًا يقضي بالزام إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.



وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.



وأضافت المحكمة أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.



جاء هذا القرار في أعقاب الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية.