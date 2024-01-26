استطلاع: نصف الناخبين في العاصمة الأمريكية يرفضون دعم اسرائيل بالسلاح

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كشف استطلاع رأي جديد عن تحول الرأي الأمريكي تجاه رفض تسليح جيش الاحتلال الإسرائيلي إذ أفادت أحدث الاستطلاع بأن أكثر من نصف الناخبين من العاصمة الأمريكية المشاركين بالاستطلاع رافضين لفكرة دعم إسرائيل بالسلاح.

وذكرت صحيفة «التايمز أوف إسرائيل» أن استطلاع رأي لجامعة سيانا أوضح بلوغ الرافضين لدعم إسرائيل بالسلاح ٥٣٪ بين المشاركين من ناخبي العاصمة واشنطن بينما بلغت نسبة الرافضين للدعم على مستوى ناخبي نيويورك ٤٥٪.

ويذكر أن الناخبين لديهم تأثير واسع بالسياسات الأمريكية نظرا لتأثيرهم في تحديد الرئيس المقبل للولايات المتحدة.

وانخفضت نسبة داعمي إرسال السلاح لإسرائيل في واشنطن بنحو ٩٪ بعد شهر فقط من تفوقهم على نسبة الرافضين لدعم اسرائيل.

وأشار الاستطلاع إلى أن المؤيدين لإرسال السلاح لإسرائيل هم من فئات اليهود أو كبار السن فوق ٥٥ عاما.

كما ذكر الاستطلاع أيضا أن إرسال السلاح لمساعدة أوكرانيا ضد روسيا حظي بمعدل تأييد أعلى ورفض أقل من فكرة إرسال السلاح لإسرائيل.