الكرملين: ألمانيا في مسارها نحو مواجهة حادة مع روسيا

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ذكر المتحدث باسم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الكرملين يتهم ألمانيا بالعداء.

وقال المتحدث دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة: "ليس سرا أن ألمانيا في مسارها نحو مواجهة حادة مع روسيا"، بحسب وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء.

وأشار بيسكوف أيضا إلى خطة ألمانيا الشاملة في مجال الدفاع، بوصفها محاولة لردع روسيا.

وتحدث قائد قيادة الدفاع الوطني للجيش الألماني، الليفتنانت جنرال، أندريه بوديمان لوكالة (د.ب.أ) في برلين عن الخطة العملياتية الجديدة لبلاده، والتي ستحدد كيفية اتخاذ عمل مشترك، حال حدوث توتر إقليمي.

وبسبب الوضع العدائي من جانب برلين، قال بيسكوف إن موسكو ستفحص هذه الخطط عن كثب.

ونفى بيسكوف أيضا تقارير بأن روسيا عرضت، بشكل غير رسمي، التفاوض مع الغرب لوضع نهاية للحرب في أوكرانيا.