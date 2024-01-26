أبدى خبراء اقتصاد في بداية العام الجاري تفاؤلا متزايدا تجاه الاقتصاد البولندي، حيث رفعوا من توقعات النمو وخفضوا توقعات التضخم لعام 2024، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وبحسب أحدث استطلاع لآراء خبراء الاقتصاد أجرته وكالة بلومبرج خلال الفترة بين 19 و 24 يناير، من المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 9ر2 % في 2024، مقارنة بـ 8ر2 % في الشهر السابق، فيما يتوقع الخبراء انخفاض التضخم في المتوسط من 1ر5 % إلى 9ر4 %.

ومنحت البيانات المنشورة مطلع الشهر الجاري دفعة للنظرة المستقبلية، حيث جاء معدل التضخم في ديسمبر أقل من المتوقع، فيما أشار مؤشر ثقة المستهلك الإيجابي على نحو غير متوقع إلى توجه قوي نحو الاستهلاك.

ولم يطرأ تغير على التوقعات لعام 2025، حيث استقرت توقعات النمو عند 4ر3 %، بينما ارتفعت النظرة المستقبلية للتضخم بشكل طفيف من 4 % في استطلاع في ديسمبر إلى 1ر4 %.