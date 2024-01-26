معدلات التوظيف المواتية وانخفاض التضخم يرسمان توقعات متفائلة للاقتصاد الأمريكي

قالت لايل برينارد مديرة المجلس الاقتصادي بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن البيت الأبيض يتوقع أن تستمر ثقة المستهلكين في التحسن وأن تؤدي أرقام التوظيف المواتية إلي تحفيز النمو الاقتصادي الأمريكي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن برينارد قولها للصحفيين، تعليقًا على مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية: "أعتقد أنه بأي طريقة تنظرون إلى الأمر، فإن الاقتصاد الأمريكي يبدو في صورة مشرقة".

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة أمس الخميس، أن الاقتصاد الأمريكي سجل نموا بمعدل سنوى بلغ 3.3% في الربع الرابع من عام 2023، وبنسبة 2.5% خلال عام 2023 بأكمله.

وذكرت وكالة بلومبرج أن هذا الرقم القوي على نحو غير متوقع يأتي في أعقاب ارتفاع ثقة المستهلكين والإشارات المتعددة على انخفاض التضخم.

وقالت برينارد إن معدل التضخم الذي بلغ 2% خلال النصف الأول من العام الماضي يظهر أن هبوطا سلسا بعيدا عن التراجع الحاد أصبح في المتناول.

وأضافت برينارد أن معدل التضخم الأساسي سجل نسبة بلغت أقل من 2% على أساس ثلاثة أشهر وستة أشهر، معربة عن ثقتها في أن مشاكل على صعيد العرض أدت إلى ارتفاع الأسعار وأن أسوأ معدلات التضخم قد انتهت.

وأضافت أن الأمر في الحقيقة لا يبدو وكأنه مسألة تتعلق بالطلب، وأشارت إلى أن التضخم يتغذى أيضا على الانكماش القوي للغاية في جانب السلع.

ولفتت إلى أن النمو القوي في الوظائف والأرباح من أسباب التفاؤل في تعافي مستمر، موضحة أن استمرار وضع التوظيف الجيد يعني أن المستهلكين يمكنهم الاستمرار في دعم هذا الاقتصاد.